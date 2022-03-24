В Кремле разъяснили участие Абрамовича в переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что олигарх Роман Абрамович принимал участие в переговорах между РФ и Украиной. Однако, по его словам, это касалось лишь начальной стадии переговоров, до формирования переговорных команд, пишет ТАСС.

Он действительно на начальной стадии принимал участие в переговорах. А сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами, — уточнил представитель Кремля.

Поводом для заявления стала публикация газеты The Wall Street Journal, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из телефонных разговоров с президентом США Джо Байденом попросил его не вводить санкции против Романа Абрамовича. По сведениям издания, просьба Зеленского была связана с тем, что Абрамович может стать важным посредником при переговорах с Россией.

15 марта ЕС ввёл в действие четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали ряд бизнесменов, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст. Также в рамках пакета санкций ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей), а также целого ряда предметов роскоши. Помимо этого, ЕС вводит ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.