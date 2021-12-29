В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Байдена

30 декабря президент России Владимир Путин пообщается по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Эту информацию подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, переговоры запланированы на поздний вечер.

Действительно, на завтра (30 декабря) поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США, — сказал он.

До этого о предстоящей беседе сообщил Белый дом. Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявила, что лидеры двух государств обсудят несколько тем, включая намеченные на январь следующего года переговоры. Как сообщали СМИ, это мероприятие и встреча на уровне представителей МИД по вопросам стратегической стабильности состоится 10 января, а заседание Совета Россия — НАТО пройдёт 12 января. Встреча представителей РФ и ОБСЕ намечена на 13 января.