В Кремле не поверили в утаивание Китаем данных о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/cbfcff44-854f-11ea-b711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fei Maohua/Global Look Press

Россия не располагает какой-либо информацией, которая подтвердила бы информацию о возможном сокрытии Китаем сведений о коронавирусе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле, что на первоначальном этапе в КНР скрыли данные о новой инфекции и среагировали несвоевременно.

Мы не видели никаких сколько-либо подтверждённых аргументов к подобным заявлениям, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Китай в сокрытии данных о реальной опасности коронавируса в первые недели вспышки. По словам руководителя дипведомства, власти КНР не сотрудничают с мировым сообществом «в достаточном объёме» и не предоставили образцы вируса.

Как писал NEWS.ru, он также косвенно указал на рукотворное происхождение эпидемии, посоветовав китайским властям проверить соблюдение мер безопасности во всех лабораториях, где хранятся вирусы.

При этом Песков уже заявлял о том, что Москва считает бездоказательными утверждения об искусственном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.