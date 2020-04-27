Мир

«Человек работает»: в КПРФ рассказали о состоянии Ким Чен Ына

16:15, 28 апреля 2020 16
Казбек Тайсаев Казбек Тайсаев Фото: komitet.info

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын продолжает работу, он направил поздравительную телеграмму президенту ЮАР Сирилу Рамапосе. Об этом заявил руководитель депутатской группы по связям с парламентом КНДР, депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев. 

Ким Чен Ын направил президенту Южной Африки поздравление, у них национальный праздник, это его личное поздравление. Человек работает, — цитирует ТАСС Тайсаева.

Он добавил, что информация об ухудшении здоровья лидера КНДР некорректна.

Ранее американское издание New York Post сообщило о смерти Ким Чен Ына. Издание сослалось на высокопоставленного сотрудника гонконгского телевещателя, который, в свою очередь, заявил, что получил информацию «из очень серьёзного источника».

NEWS.ru писал, что государственное радио КНДР утром 26 апреля рассказало об активной деятельности Кима. В сообщении говорилось, что глава республики «передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён».

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