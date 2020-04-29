В КНР потребовали прекратить «нечестную дискриминацию» компаний в США

https://static.news.ru/photo/cfe22982-8ae9-11ea-8c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: BjÃ’.Ârn Trotzki/www.imago-images.de/Global Look Pres

Штаты должны прекратить нечестную дискриминацию четырёх китайских телекоммуникационных компаний, которые работают на территории США. С таким заявлением 30 апреля выступил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, американская сторона прикрывается принципами защиты национальной безопасности, тем самым создавая удобный подлог для оказания давления на китайские предприятия, осуществляющие в Штатах законную деятельность. США должны прекратить эту дискриминацию, заявил Фэн.

Как отметил представитель ведомства, дискриминирующие меры, принимаемые в Америке, не только негативно отражаются на инвестициях китайских компаний в Штатах. США таким образом подрывают собственную репутацию для коммерческих организаций всего мира.

Нельзя придерживаться неравноправного подхода в отношении разных предприятий только исходя из различий в системах социального устройства и собственности других государств. США должны обеспечить открытую, равноправную и недискриминирующую атмосферу для коммерческой деятельности компаний всех стран, — приводит ТАСС слова Фэна.

Как ранее писалNEWS.ru, США должны понять, что в настоящее время их врагом является коронавирусная инфекция, а не Китай. Так на слова американского президента Дональда Трампа о запоздалых действиях китайских властей по сдерживанию COVID-19 и его претензии к Пекину отреагировал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.