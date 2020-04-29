В КНР отреагировали на слова Трампа о запоздалом сдерживании COVID-19

https://static.news.ru/photo/7d731b0c-8adf-11ea-b859-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

США должны понять, что в настоящее время их врагом является коронавирусная инфекция, а не Китай. Так на слова американского президента Дональда Трампа о запоздалых действиях китайских властей по сдерживанию COVID-19 и его претензии к Пекину отреагировал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По его словам, пандемия — это национальное бедствие, жертвой которой стали как Штаты, так и Китай. Шуан заявил, что все пострадавшие государства сейчас должны не предъявлять претензии друг другу, а работать вместе, чтобы победить «общего врага».

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства посоветовал Штатам не перекладывать вину на КНР, а сосредоточиться на сдерживании эпидемии внутри страны. Также США стоит подумать и о международном сотрудничестве для решения данной проблемы.

Что касается наказания или предъявления претензий, то такая риторика не имеет никаких легальных оснований, — цитирует дипломата ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп заявил, что если пандемия коронавируса была допущена сознательно, Китаю придётся столкнуться с определёнными последствиями.