В КНДР назвали «пустой бравадой» совместные учения США и Южной Кореи Rodong Sinmun: нагнетание ситуации Сеулом в регионе — бесполезная бравада

Фото: Park Jin Hee/Xinhua/Global Look Press

Совместные военные учения Южной Кореи и США являются «пустой бравадой», говорится в статье, опубликованной северокорейской газетой Rodong Sinmun. По мнению журналистов, Сеул, нагнетая ситуацию в регионе при поддержке Вашингтона, поступает глупо.

Пользуясь покровительством США, марионетки вынашивают замыслы по вторжению на Север и идут по дороге конфронтации и войны. Их бесчинство — всего лишь глупость и бесполезная бравада, которая приблизит их падение, — отмечается в публикации.

В конце ноября Минобороны КНДР сообщило о возобновлении всех военных мер, приостановленных в 2018 году по соглашению с Южной Кореей. Это означает отмену всех ограничений, направленных на предотвращение военной напряженности и столкновений на земле, в море и в воздухе. В ведомстве заявили, что на Корейском полуострове продолжается «самое острое в мире военное противостояние». Если там из-за «малейшего случайного фактора» случится боевое столкновение, то оно может вылиться в «тотальную войну».

До этого стало известно, что правительство Южной Кореи частично приостановило действие военного соглашения с КНДР в ответ на запуск спутника-шпиона. Сеул возобновит воздушное наблюдение для обнаружения признаков провокации со стороны КНДР.