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В Китае заявили о семи «грехах» США в ситуации на Украине

Global Times: приверженность США менталитету холодной войны привела к ситуации на Украине
04:41, 26 марта 2022
В Китае заявили о семи «грехах» США в ситуации на Украине Фото: ImageSpace/Keystone Press Agency/Global Look Press
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США остаются привержены менталитету холодной войны, что усугубляет раскол в мире. При этом в Вашингтоне хотят, чтобы США все считали «силами добра», но лишь в ситуации на Украине они совершили семь «грехов», сообщает Global Times.

Китайское издание отмечает, что Запад был не против многократному расширению НАТО на восток.

Видя, как альянс шаг за шагом посягает на пространство безопасности, Россия, как и любая другая страна, не могла не опасаться быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной — это печальный пример того, как менталитет холодной войны привёл к вспышке на европейском континенте, — полагает автор статьи.

Он добавил, что мир на планете подрывается действиями Белого дома. В частности, его попыткой «привязать» к себе Европу. Кроме того, Вашингтон старается манипулировать информацией, запуская фейки о ситуации на Украине.

США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса. Они предлагали прямые поставки оружия Украине и возглавили кампанию давления на Россию с самого начала кризиса, — подчёркивается в публикации.

В Global Times объяснили подобные действия США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.

Ранее стало известно, что Белый дом не старается разрешить ситуацию на Украине, а только «подливает масла в огонь». Об этом говорят попытки Вашингтона по принципу мафии заставить осуждать Россию нейтральные страны, сообщает Global Times. В Европе, считают в издании, приходит осознание, что Вашингтон использует ситуацию на Украине, чтобы получить геополитическую выгоду.

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