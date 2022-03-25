В Китае заявили о семи «грехах» США в ситуации на Украине

США остаются привержены менталитету холодной войны, что усугубляет раскол в мире. При этом в Вашингтоне хотят, чтобы США все считали «силами добра», но лишь в ситуации на Украине они совершили семь «грехов», сообщает Global Times.

Китайское издание отмечает , что Запад был не против многократному расширению НАТО на восток.

Видя, как альянс шаг за шагом посягает на пространство безопасности, Россия, как и любая другая страна, не могла не опасаться быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной — это печальный пример того, как менталитет холодной войны привёл к вспышке на европейском континенте, — полагает автор статьи.

Он добавил, что мир на планете подрывается действиями Белого дома. В частности, его попыткой «привязать» к себе Европу. Кроме того, Вашингтон старается манипулировать информацией, запуская фейки о ситуации на Украине.

США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса. Они предлагали прямые поставки оружия Украине и возглавили кампанию давления на Россию с самого начала кризиса, — подчёркивается в публикации.

В Global Times объяснили подобные действия США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.

Ранее стало известно, что Белый дом не старается разрешить ситуацию на Украине, а только «подливает масла в огонь». Об этом говорят попытки Вашингтона по принципу мафии заставить осуждать Россию нейтральные страны, сообщает Global Times. В Европе, считают в издании, приходит осознание, что Вашингтон использует ситуацию на Украине, чтобы получить геополитическую выгоду.