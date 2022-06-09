В Китае рассказали, как изменится мир после окончания спецоперации Китайский колумнист Синьбо предрек мировой раскол после конфликта на Украине

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Сложившиеся политические отношения в мире претерпят серьезные изменения после окончания специальной военной операции на Украине, написал эксперт У Синьбо в статье для китайской газеты «Хуаньцю шибао». Виной всему введенные Западом санкции, которые подрывают устоявшиеся правила.

Санкции, введенные США и Западом, являются не только своеобразным подавлением России в российско-украинском конфликте, но и направлены на разрыв торговых, финансовых, технологических и энергетических связей между Западом и Россией, перестройку глобальной торгово-экономической системы и системы глобального управления, — говорится в материале.

Колумнист отметил, что русско-украинский конфликт не оказал бы такого колоссального влияния на мировую экономику и политику, если бы не санкции. По мнению Синьбо, рестрикции будут долгосрочными, а их давление на мироустройство — огромным.

Колумнист считает, что глобально наметились четыре тенденции — «вепонизацию» (разработка, испытание и производство ядерного оружия) взаимозависимости, вторая — снижение безопасности экономических отношений, третья — «инструментирование» международных общественных благ, то есть США использует валюту как инструмент внешней политики. четвертая — организация международных отношений в соответствии с «западными ценностями».

Эксперт отметил, что эти тенденции имеют последствия. По его мнению, после СВО мир начнет переход от экономической глобализации к экономической коллективизации, разделится на торговые, валютные группы и задумается об дедолларизации.

Также, по мнению Синьбо, глобальная система управления начнет слабеть: на это указывают разногласия в ООН и G-20. Таким образом, в мире произойдет и реорганизация международных отношений, и образуются три лагеря, два из которых — антагонисты, а ещё один постарается держать нейтралитет.

В сегодняшних международных отношениях свет сотрудничества и поиска консенсуса меркнет, и они все больше делятся на два антагонистических лагеря и промежуточный лагерь. Средний лагерь не хочет выбирать чью-либо сторону, но придерживается проблемно-ориентированной и практической позиции и занимает разные позиции в разных проблемных областях, — говорится в материале.

Свой анализ Синбо подытожил мнением о том, что основная цель России — покончить с гегемонией США. По мнению эксперта, ей удается ослабить доминирование Штатов, однако формирование равноправной среды будет зависеть от Китая.

Ранее The Washington Post упрекнул Китай в желании «усидеть на двух стульях». Эксперты подчеркнули, что политика Пекина выглядит как попытка «быть с Россией, сохранить нейтралитет и вместе с тем не оказаться под финансовой угрозой».