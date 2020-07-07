В Китае от проливных дождей пострадали почти 1 млн человек

https://static.news.ru/photo/497fd326-c135-11ea-9aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Zhenjun/XinHua/Global Look Press

Проливные дожди в китайской провинции Хунань стали причиной разрушений сотен домов, число пострадавших оценивается более чем в 956 тысяч человек.

Как сообщае т РИА Новости, штаб провинции по борьбе с наводнениями и засухой заявил, что около 79 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий пострадали от сильных ливней, начавшихся ещё 28 июня.

Отмечается, что один из городов — Юэян был частично затоплен. В населённом пункте только с 7 по 8 июля был зарегистрирован 261 миллиметр осадков.

Как писал NEWS.ru, наводнения, которые обрушились на японские префектуры Кумамото и Кагосима, привели к многочисленным жертвам среди населения.

В результате прошедших сильных дождей в некоторых местностях региона выпало до 400 мм осадков. Были разрушены мосты и жилые дома. В результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населённых пунктов оказались под водой. В некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Спасатели и военные с вертолётов эвакуируют людей с крыш домов. Из-за разгула стихии некоторые населённые пункты оказались без связи. На помощь людям власти отправили, помимо полиции и пожарной охраны, ещё 10 тысяч военных сил самообороны страны.