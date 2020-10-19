В Китае оценили возможности свободного от оружейного эмбарго Ирана

ООН сняла ограничения на поставки оружия Ирану с 18 октября. Исламская Республика теперь может закупать военную технику и боеприпасы без правовых санкций у любых поставщиков. МИД выпустил заявление, в котором говорится, что страна не начнёт массовую закупку вооружений.
Адъюнкт-профессор Северо-Западного университета Китая Ван Цзинь посчитал снятие эмбарго отражением приверженности мирового сообщества принципам многополярности,
Кроме того, эксперт напомнил, что Тегеран испытывает финансовые сложности из-за американских санкций и не имеет достаточно средств для покупки самых передовых вооружений. Он предположил, что основой своей военной стратегии Иран видит создание собственного производства баллистических ракет, а не приобретение оружия. В случае успеха Тегеран сможет получить инструмент влияния в отношениях с Вашингтоном.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф и иранский посол в РФ Казем Джалали после отмены оружейного эмбарго отмечали, что Исламская Республика готова рассматривать Россию как поставщика военной техники. В Тегеране при этом понимают, что в любую сделку страны на рынке оружия попытаются вмешаться США.
В 2015 году Ираном и международными переговорщиками был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно договорённости, оружейное эмбарго с Ирана должно было быть снято в течение пяти лет, до этого момента поставки вооружений были возможны с разрешения СБ ООН.
США вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и ввели повторные санкции в отношении Тегерана в 2018 году. В августе 2020 года США подали в Совбез ООН жалобу о неисполнении Ираном СВПД и заявили о желании запустить процедуру восстановления санкций, но подавляющее большинство членов СБ выступили против.
Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп, говоря об Иране, нецензурно выругался в прямом радиоэфире.