В Китае оценили возможности свободного от оружейного эмбарго Ирана

https://static.news.ru/photo/9da2a8e6-122c-11eb-b889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ООН сняла ограничения на поставки оружия Ирану с 18 октября. Исламская Республика теперь может закупать военную технику и боеприпасы без правовых санкций у любых поставщиков. МИД выпустил заявление, в котором говорится, что страна не начнёт массовую закупку вооружений.

Адъюнкт-профессор Северо-Западного университета Китая Ван Цзинь посчитал снятие эмбарго отражением приверженности мирового сообщества принципам многополярности, передаёт «ПолитЭксперт». Тегеран после решения ООН вряд ли будет массово закупать оружие, отметил учёный. Один из самых крупных игроков на рынке — Россия — не станет портить отношения с Саудовской Аравией, Израилем и ОАЭ. Все эти страны активно покупают российское оружие и находятся в напряжённых отношениях с Ираном, поэтому Москва постарается проявить аккуратность в этом вопросе.

Кроме того, эксперт напомнил, что Тегеран испытывает финансовые сложности из-за американских санкций и не имеет достаточно средств для покупки самых передовых вооружений. Он предположил, что основой своей военной стратегии Иран видит создание собственного производства баллистических ракет, а не приобретение оружия. В случае успеха Тегеран сможет получить инструмент влияния в отношениях с Вашингтоном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф и иранский посол в РФ Казем Джалали после отмены оружейного эмбарго отмечали, что Исламская Республика готова рассматривать Россию как поставщика военной техники. В Тегеране при этом понимают, что в любую сделку страны на рынке оружия попытаются вмешаться США.

В 2015 году Ираном и международными переговорщиками был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно договорённости, оружейное эмбарго с Ирана должно было быть снято в течение пяти лет, до этого момента поставки вооружений были возможны с разрешения СБ ООН.

США вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и ввели повторные санкции в отношении Тегерана в 2018 году. В августе 2020 года США подали в Совбез ООН жалобу о неисполнении Ираном СВПД и заявили о желании запустить процедуру восстановления санкций, но подавляющее большинство членов СБ выступили против.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп, говоря об Иране, нецензурно выругался в прямом радиоэфире.