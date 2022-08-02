В Китае назвали последствия возможного визита Пелоси на Тайвань Постпред КНР при ООН рассказал о последствиях возможного визита Пелоси на Тайвань

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Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань подорвёт отношения Пекина и Вашингтона. Дипломат при этом назвал провокацией поездку американского политика на остров. По его словам, подобные действия подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая, пишет ТАСС.

Уверен, что американское правительство хорошо понимает, что им придётся иметь дело со всеми последствиями этого, — сказал Чжан Цзюнь.

Он напомнил представителям США, что президент Байден в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил приверженность политики единого Китая, а также то, что Вашингтон не признаёт независимость Тайваня. Представитель Пекина призвал Белый дом придерживаться взятых обязательств.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Китай будет нести ответственность за возникновение любой напряженности в случае визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Дипломат подчеркнул, что Пелоси примет решение о посещении острова самостоятельно. По его мнению, американский конгресс — независимая структура.