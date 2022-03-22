В Киеве заявили об ожидании разговора Зеленского и Си Цзиньпина

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве «с нетерпением» ожидают разговора президента Украины с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом Ермак сообщил на своей странице в соцсети, его слова приводит РИА Новости.

Китай является одним из самых могущественных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин сыграет заметную роль. Мы с нетерпением ожидаем разговора Зеленского и Си Цзиньпина, — говорится в посте.

США тем временем призывают Китай выступить со словами осуждения в адрес России и проводимой ею спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявила на брифинге в понедельник, 21 марта, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Ранее сообщалось, что по мнению издания Politico, прошедший на прошлой неделе телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировал всё большее расхождение позиций двух стран по вопросам, которые касаются событий на Украине и Тайване. Китай, похоже, продолжает укреплять свои отношения с Россией и выступать против попыток США остановить проведение российской специальной операции.