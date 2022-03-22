В Киеве завели уголовное дело на Дмитрия Киселёва и Ольгу Скабееву

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против российских журналистов Дмитрий Киселёва и Ольги Скабеевой за «призывы к нарушению территориальной целостности» страны. Об этом сообщается на странице офиса генпрокурора Украина в Telegram-канале, его цитирует РИА Новости.

При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора гражданам Российской Федерации Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой сообщено о подозрении в совершении призывов к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия, — говорится в сообщении.

По версии украинского ведомства, российские журналисты неоднократно оправдывали в телевизионных эфирах спецоперацию России на Украине. Наказание по статье, на которую указывает генпрокуратура, предусматривает вплоть до пожизненного заключения.

Всего же генеральная прокуратура Украины намерена привлечь к уголовной ответственности порядка 40 россиян. В списке — как политики, так и медийные лица, включая Олега Газманова, Никиту Михалкова и других.

Ранее на Украине было возбуждено уголовное дело в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Также уголовные дела возбуждены в отношении главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровкина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.