В Киеве завели уголовное дело на Дмитрия Киселёва и Ольгу Скабееву
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Дмитрия Киселёва и Ольги Скабеевой
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
02:17, 23 марта 2022
Дмитрий КиселёвФото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
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Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против российских журналистов Дмитрий Киселёва и Ольги Скабеевой за «призывы к нарушению территориальной целостности» страны. Об этом сообщается на странице офиса генпрокурора Украина в Telegram-канале, его цитирует РИА Новости.
При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора гражданам Российской Федерации Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой сообщено о подозрении в совершении призывов к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия, — говорится в сообщении.
По версии украинского ведомства, российские журналисты неоднократно оправдывали в телевизионных эфирах спецоперацию России на Украине. Наказание по статье, на которую указывает генпрокуратура, предусматривает вплоть до пожизненного заключения.
Всего же генеральная прокуратура Украины намерена привлечь к уголовной ответственности порядка 40 россиян. В списке — как политики, так и медийные лица, включая Олега Газманова, Никиту Михалкова и других.
Ранее на Украине было возбуждено уголовное дело в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Также уголовные дела возбуждены в отношении главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровкина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.