В Киеве рассказали о праве Украины на Поволжье

Украинцы имеют право претендовать на Поволжье, заявил киевский писатель и философ Пётр Кралюк. В своей статье для газеты «День» он объяснил, что эти земли не имеют отношения к формированию русского народа. К украинским территориям Кралюк причислил современные Волгоградскую и Саратовскую области вместе с городами Волгоград и Энгельс.

Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы «своими», — попытался обосновать Кралюк.

По его словам, в Средние века эти земли принадлежали тюркским кочевникам, в состав российского государства они вошли гораздо позднее, в середине XVI века. Это произошло только при правлении царя Ивана Грозного. В освоении Поволжья немалую роль сыграли именно украинцы, считает Кралюк. Они мигрировали сюда из-за притеснений на Гетманщине и Слабожанщине.

Ранее Кралюк заявлял о пяти российских областях, которые должны «принадлежать Киеву». По его словам, в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Передача земель произошла в СССР. Он подчеркнул, что украинские земли сейчас составляют Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области.