Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон назвал условия, которые приведут экономику страны к краху.
По его словам, массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекращение финансирования государства внешними кредиторами полностью уничтожит экономику Украины.
Эксперт пояснил, что как только украинские мигранты окончательно осядут за рубежом и перестанут посылать в страну деньги, станет намного сложнее поддерживать инфраструктуру в государстве.
Кроме того, важнейшим условием стабильности экономики страны Саливон назвал внешнее финансирование.
Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться, — сказал он в эфире YouTube-канала PolitWera.
При этом Саливон подчеркнул, что если команда президента Владимира Зеленского продолжит действия по разрушению промышленности, то рабочие места начнут сокращаться ещё стремительнее, и это приведёт к катастрофе.