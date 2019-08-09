https://static.news.ru/photo/a1fc9480-b65f-11e9-bfbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон назвал условия, которые приведут экономику страны к краху.

По его словам, массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекращение финансирования государства внешними кредиторами полностью уничтожит экономику Украины.

Эксперт пояснил, что как только украинские мигранты окончательно осядут за рубежом и перестанут посылать в страну деньги, станет намного сложнее поддерживать инфраструктуру в государстве.

Кроме того, важнейшим условием стабильности экономики страны Саливон назвал внешнее финансирование.

Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться, — сказал он в эфире YouTube-канала PolitWera.

При этом Саливон подчеркнул, что если команда президента Владимира Зеленского продолжит действия по разрушению промышленности, то рабочие места начнут сокращаться ещё стремительнее, и это приведёт к катастрофе.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд реформ, которые приведут экономику к росту на уровне 5–7% в ближайшие годы. Он также обещал сделать Украину магнитом для иностранных инвесторов.