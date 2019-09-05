https://static.news.ru/photo/ec320a22-7b7b-11e9-b159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Киевсовета от националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк предупредил действующие власти о врагах, окруживших Украину со всех сторон.

Для защиты страны от неминуемого нападения политик предложил как можно скорее заминировать границу с РФ на севере. Кроме того, он выразил опасения, что Украина может лишиться выхода к морю, так как у России самая мощная армия и флот в Европе.

Сиротюк также пояснил, что окружившими страну врагами в первую очередь кроме России являются Белоруссия и Приднестровье, где сохранён российский контингент. Кроме того, Сиротюк назвал враждебными действиями Польши, которая «возрождает свои имперские традиции и хочет забрать себе Галичину», Венгрии, считающей Закарпатье своей территорией, и Румынии, рассчитывающей на Буковину.

На нас только тогда не будут нападать, когда в каждом доме каждая бабушка имеет пулемёт, пистолет, хорошо заточенный нож, и российские «зелёные человечки» просто будут перерезаны, — констатировал Сиротюк.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк придумал оригинальный способ запугивания России. Так как ядерного арсенала у Украины нет, он предложил использовать в военных целях космическую ракету, которая точно сможет долететь до российской столицы.