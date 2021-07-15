В Киеве Меркель обвинили в сдаче интересов Украины

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «сдала интересы» Киева в пользу Москвы. Так он в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал итоги визита украинского лидера Владимира Зеленского в Германию.

Арестович отметил , что переговоры с немецким канцлером оказались для Украины безрезультатными.

Госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов всё-таки немного сдала украинские интересы в пользу России, — уверен советник.

Он уточнил, что Зеленский не смог найти «общий язык» с Меркель по множеству вопросов, от проекта «Северный поток — 2» до выполнения «формулы Штайнмайера».

Вежливые заявления во время пресс-конференции — это просто чтобы не ссориться, — пояснил Арестович.

Он назвал Меркель «уходящим политиком», который готов договариваться с Россией из-за роста влияния Китая.

Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. <...> Цена может быть тяжёлой для Украины, — подчеркнул советник.

Ранее стало известно, что решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель не обсуждать «Северный поток — 2» в «нормандском формате», является верным. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Он отметил, что Меркель, объясняя своё решение, старалась «не обидеть» Зеленского. Он добавил, что разговаривать с Зеленским на тему газа в привязке к Минским соглашениям не намерены и во Франции.