В Канаде заметили тревожную проблему с трупами Reuters: канадцы открещиваются от умерших родственников из-за цен на похороны

В нескольких провинциях Канады фиксируется резкий рост числа невостребованных тел умерших, пишет Reuters. Властям одного из регионов даже пришлось расширять морг, так как у людей нет денег на похороны. Сейчас эта процедура обходится канадцам в $8,8 тысячи (800 тысяч рублей).

В большинстве этих случаев ближайшие родственники провели опознание, но не предъявили права на тело по целому ряду причин, наиболее распространенной из которых являются деньги, — сказано в материале.

Так, в Онтарио, самой густонаселенной провинции Канады, количество невостребованных тел выросло с 242 в 2013 году до 1183 в 2023 году. В Квебеке количество невостребованных тел выросло за тот же период с 66 в до 183. В Альберте — с 80 в 2016 году до 200 в 2023 году.

Согласно канадскому законодательству, тело считается невостребованным по истечении 24 часов, и канадцы пользуются этим механизмом, чтобы снять с себя финансовые расходы на погребение. В таком случае процедура проводится за счет муниципального бюджета.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Барнсли по имени Элизабет была похоронена необычным способом — ее прах развеяли на высоте более 100 тысяч футов над Землей (примерно 30 км). Вместе с женщиной в последнее путешествие отправилась ее умершая кошка.