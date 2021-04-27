В Канаде сообщили о первой смерти после прививки вакциной AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/8e48b4ac-a792-11eb-adf7-96000091f725_660.jpg Фото: Peter Endig/ZB/Global Look Press

Первая смерть из-за нарушения свёртываемости крови после прививки вакциной против коронавируса от компании AstraZeneca зафиксирована в канадской провинции Квебек. Об этом сообщает телеканал CBC.

Квебек сообщает о первой в Канаде смерти пациента из-за нарушения свёртываемости крови, которое может быть связано с AstraZeneca, — передаёт CBC.

Ранее в стране были зафиксированы шесть несмертельных случаев нарушения свёртываемости крови после вакцинации. При этом на телеканале приводят мнение официальных лиц, утверждающих, что преимущества вакцины намного превышают риски.

Применение вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca было одобрено в Канаде 26 февраля. Также в стране авторизованы препараты от Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen.

Ранее стало известно, что Канада приостановила военную тренировочную миссию на Украине из-за военнослужащих, среди которых произошла вспышка коронавирусной инфекции.