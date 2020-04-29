Соединённые Штаты вслед за европейскими странами на этой неделе начали постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом. Возвращение к нормальной жизни после майских праздников планирует и Россия. Но, как предупредил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, существует очень большой риск второй волны эпидемии, если ограничения не будут сняты поэтапно. Это действительно так: те страны, в которых карантин отменили чуть раньше, уже ощутили на себе эффекты второй волны заболеваемости. Некоторым из них пришлось вернуться к режиму самоизоляции.

Германия первой из европейских стран заметила увеличение числа заболевших на своей территории после частичной отмены ограничений. Учёные из Института Роберта Коха заметили, заявили, что, по данным на 27 апреля, коэффициент репродукции коронавируса в Германии вырос с 0,7 до 0,96, то есть почти до 1. Это значит, что сейчас каждый заражённый COVID-19 в Германии передаёт его в среднем одному человеку. Если распространение нового коронавируса ничем не ограничивать, то его коэффициент репродукции будет на уровне между 2,4 и 3,3, и это приведёт к взрывному росту заболеваемости. Хотя учёные уточняют, что по первым данным рано судить об эффектах отмены карантина, увеличение коэффициента репродукции — это тревожный знак, который может сигнализировать начало второй волны эпидемии.

Так уже произошло на японском острове Хоккайдо и в городе-государстве Сингапуре. Курортный Хоккайдо первой из японских префектур пал жертвой эпидемии, предположительно, из-за наплыва китайских туристов, приехавших отмечать туда китайской новый год. Первый случай заболевания на острове был зарегистрирован 31 января, затем их количество стало расти, достигнув к концу февраля 66. Власти префектуры приняли решение ввести ограничительные меры: попросили владельцев ресторанов и магазинов закрыться, а граждан — сидеть дома. Также была прекращена работа учебных заведений.

Gilles Aygalenq/Global Look Press

Уже через две недели карантина количество новых случаев упало до считанных единиц, и префектура задумалась о возвращении к нормальной жизни. Хотя врачи предупреждали о том, что данных о новом вирусе всё ещё не хватает, на местную администрацию давили фермеры и владельцы предприятий, терпящих убытки. В итоге 19 марта на Хоккайдо частично отменили режим самоизоляции, оставив закрытыми только школы и некоторые госучреждения.

После этого на остров снова хлынули приезжие, в основном студенты и работники крупных корпораций, у которых начался резон ротации. Вторая волна заболеваемости, вызванная завезёнными случаями, оказалась куда страшнее, чем первая. К середине апреля на Хоккайдо обнаружили 279 заболевших. К концу — уже 495. Это заставило администрацию префектуры вернуть ранее отменённые меры.

Пример Хоккайдо показывает: то, что сейчас происходит в США, когда губернаторы «открывают» отдельные штаты, очень опасно, — приводит журнал Time слова заместителя декана факультета международной политики Университета Хоккайдо Казуто Сузуки. — Нам пришлось уяснить, что если поставить под контроль первую волну, это ещё не значит, что можно расслабиться.

Сингапур заслужил похвалу от Всемирной организации здравоохранения за свою быструю и эффективную реакцию не первую волну коронавируса. Страна проводила много тестов, тщательно отслеживала контакты заражённых, следила за ними с помощью мобильных телефонов и контролировала изоляцию. Это позволило ей даже обойтись без всеобщего карантина. Но как выяснилось к концу апреля, в этой на первый взгляд продуманной системе всё это время зияла большая дыра — общежития иностранных рабочих.

Город-государство полагается на дешёвый низкоквалифицированный труд тысяч гастарбайтеров из соседних стран. В Сингапуре они живут в переполненных общежитиях, часто лишённых базовых удобств. Именно они стали слепым пятном сингапурской политики по сдерживанию вируса и привели ко второй волне. Сегодня страна регистрирует около 700 новых случаев ежедневно. В середине апреля примерно половина всех заболевших там были так или иначе связаны с общежитиями иностранных рабочих.