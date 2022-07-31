В Кабуле ракета попала в жилой дом

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Кабул, Афганистан

В столице Афганистана — Кабуле — прогремел взрыв в результате попадания ракеты в жилой дом, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.

Инцидент произошел в районе Ширпур. Ни одна из группировок о своей причастности к взрыву пока не заявила. Жители афганской столицы утверждают, что слышали утром 31 июля не один, а несколько взрывов.

Ранее сообщалось, что на востоке Кабула сработало взрывное устройство, заложенное в автобусе. При взрыве погибли шесть человек и еще двое были ранены.

В апреле в афганской столице прогремели два взрыва в один день. Оба инцидента произошли в школах. Жертвами их стали как минимум шесть человек, и еще десятки пострадали.