В Израиле предотвратили теракт на стадионе Иерусалима

https://static.news.ru/photo/7421d396-8499-11ea-b4ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: lia Yefimovich/Global Look Press

Спецслужбы Израиля задержали двоих палестинцев и одного израильского араба, планировавших совершить теракт.

Как сообщает РИА Новости целями террористов был стадион Тедди в Иерусалиме, а также силы ЦАХАЛ в районе Рамаллы и в округе Биньямин.

Выйти на террористическую ячейку удалось благодаря совместной работе Службы общей безопасности в сотрудничестве с армией и израильской полицией.

Задержанные пытались самостоятельно изготовить взрывное устройство и уже купили для этого необходимые химические вещества и гвозди.

По версии следствия, в марте прошлого года эта группа пыталась установить взрывное устройство на пути следования израильских военнослужащих.

Как писал NEWS.ru, ФСБ в городе Керчь арестовала двух подростков. В ходе операции у них были изъяты самодельные взрывные устройства и компоненты для изготовления бомб. Составляющие школьники приобрели в Интернете.