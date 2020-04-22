В Израиле предотвратили теракт на стадионе Иерусалима

Спецслужбы Израиля задержали двоих палестинцев и одного израильского араба, планировавших совершить теракт.
Как
Выйти на террористическую ячейку удалось благодаря совместной работе Службы общей безопасности в сотрудничестве с армией и израильской полицией.
Задержанные пытались самостоятельно изготовить взрывное устройство и уже купили для этого необходимые химические вещества и гвозди.
По версии следствия, в марте прошлого года эта группа пыталась установить взрывное устройство на пути следования израильских военнослужащих.
Как писал NEWS.ru, ФСБ в городе Керчь арестовала двух подростков. В ходе операции у них были изъяты самодельные взрывные устройства и компоненты для изготовления бомб. Составляющие школьники приобрели в Интернете.
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