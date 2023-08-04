Испанский дипломат призвал уволить главу ЮНЕСКО Дипломат Рамирес де Аро призвал уволить главу ЮНЕСКО из-за отсутствия в организации свободы слова

Фото: Jdidi Wassim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одре Азуле

Испанский драматург, дипломат и член ЮНЕСКО Иньиго Рамирес де Аро обрушился с критикой на международную организацию и призвал своих коллег поднять вопрос об увольнении гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле на всеобщей конференции в ноябре 2023 года. Де Аро убежден, что в ЮНЕСКО правит кумовство и высокомерие, а сотрудники организации боятся выражать свое мнение при руководстве из-за страха увольнения. Сам де Аро, в свою очередь, заявил, что сегодня же покинет организацию. Текст заявления есть в распоряжении NEWS.ru.

В качестве примера Де Аро привел случай, когда во время заседания Исполнительного совета по вопросу «Стратегии управления человеческими ресурсами» он произнес речь, после которой гендиректор ЮНЕСКО потребовала от него отказаться от сказанных в ходе заседания слов, иначе она направит «уже готовое письмо главе испанского МИД».

Де Аро подчеркивает, что ему все же пришлось забрать слова обратно, чтобы тотчас не лишиться работы, однако мириться с позицией Азуле он не стал.

Таким образом, я хочу порекомендовать вам задуматься об отстранении генерального директора от занимаемой должности уже на всеобщей конференции в ноябре 2023 года, с целью восстановить и спасти ЮНЕСКО, — заявил он.

Дипломат утверждает, что руководство ЮНЕСКО требует от своих сотрудников слепо подчиняться и потакать начальству, и сравнил такие принципы управления организацией с диктаторскими режимами. В связи с этим, ЮНЕСКО больше не может оставаться «лабораторией идей», убежден он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что возвращение США в состав ЮНЕСКО произошло с нарушением устава. Дипломат обратила внимание, что организация не разрешила вопросы касательно погашения Вашингтоном долга по выплатам в регулярный бюджет учреждения. При этом задолженность США превышает $600 млн, напомнила Захарова.