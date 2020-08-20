В Иране продемонстрировали новые ракеты

Испытания новых баллистической и крылатой ракет провели Вооружённые силы Ирана.
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Также была испытана новая крылатая ракета «Абу Махди», получившая имя командующего иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, погибшего во время той же спецоперации, что и Сулеймани. Её заявленная дальность составляет 1 тыс. км.
По словам иранского президента Хасана Роухани, проведённые испытания новых ракет крайне важны для страны. Он отметил, что за последние полтора года Иран увеличил дальность своих крылатых ракет с 300 км до 1 тыс. км, а сама страна по возможностям оружейной промышленности поднялась с 23-го на 14-е место в мире,
Мы должны сдерживать врага на суше и на море с помощью ракет, — заявил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты планируют вернуть санкции Совета Безопасности ООН против Ирана. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео.
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