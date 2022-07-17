В Индии заявили, что Путин «убивает» президентство Байдена Обозреватель The Statesman заявил, что Путин «убивает» президентство Байдена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин разрушает политическое настоящее и будущее американского лидера Джо Байдена, считает обозреватель индийской газеты The Statesman Сунил Шаран. Журналист указал на то, что противостояние Москвы и Вашингтона снижает шансы нынешнего главы Белого дома на переизбрание.

Президентство Байдена будет искалечено навсегда. Демократы уже жалуются, что Байден либо слишком стар или недостаточно силен, чтобы победить кандидата от республиканцев в 2024 году, — говорится в сообщении.

Шаран отметил, что у снижения рейтинга Байдена есть несколько причин. Во-первых, с 2021 года после выборов 46-го президента США инфляция стала главным поводом для беспокойства американцев. Во-вторых, Байден отказался от гидроразрыва на федеральных землях — он считает, что это повредит экологии или, как предположил журналист, «не может позволить себе враждовать с зеленым лобби» в партии. В третьих, он поддержал отмену абортов в стране, а значит, потерял голоса женщин, нуждающихся в прерывании беременности, указал Шаран. В четвертых, американцы не надеются на то, что цены на бензин упадут с $6 за галлон.

Последнее Шаран связывает с тем, что спецоперация на Украине может не прекратиться в ближайшее время, а значит, Запад продолжит вводить санкции против России. Журналист предполагает, что это будет происходить до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не покинет пост.

Но Путин не показывает никаких признаков того, что он куда-то денется. Он по-прежнему широко популярен в России. Он дружит с Моди и Си Цзиньпином. Слухи о его плохом здоровье и покушениях на убийство остаются всего лишь слухами, — отмечает обозреватель.

Свой материал Шаран завершил мнением о том, что Запад рассматривает межславянский спор (между Москвой и Киевом) как возможность «поставить Россию на колени». По словам обозревателя, Запад искал возможность «преподать урок», поскольку считает славян «неполноценными».

За исключением того, что тот, кто пытался наказать Россию-матушку (Наполеон, Гитлер), сам был наказан, и это слишком фатально. Такая судьба ждет и Джо Байдена, — подытожил Шаран.

Ранее издание Newsweek заявило, что Байдену грозит импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы в сенат. Отмечалось, что республиканцы предпримут попытки вернуть себе абсолютное большинство в Конгрессе США.