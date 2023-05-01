Мэр Тбилиси назвал причину невыдачи Грузии статуса кандидата в ЕС Мэр Тбилиси Каладзе связал невыдачу Грузии статуса кандидата в ЕС с отказом от санкций против России

Фото: Heinz-Dieter Falkenstein/Global Look Press

Европейская комиссия, здание Берлаймон, Брюссель, Бельгия

Евросоюз не предоставил Грузии статус кандидата на членство в ЕС, потому что власти страны не поддержали санкции против России, заявил генсек партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, которые приводит ТАСС, действующие власти представляют проблему для Брюсселя, в том числе потому, что не стали открывать «второй фронт».

Отказ в предоставлении статуса кандидата был политическим решением, и общество очень хорошо поняло, почему это произошло. Власть Грузии для них представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает «второй фронт» в стране, — заявил Каладзе.

Грузинское правительство тщательно работает над выполнением 12 рекомендаций ЕС для того, чтобы стране предоставили статус кандидата, добавил тбилисский мэр. Он заверил, что власти готовы сделать все для этого, но какое решение будет принято, от них не зависит. По словам Каладзе, если Грузия получит статус кандидата в ЕС, то руководство обрадуется, а если снова откажут, то и это не проблема.

В феврале 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна решила не присоединяться к западным санкциям против России, исходя из своих национальных интересов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такую позицию грузинских властей аморальной и отозвал посла из Тбилиси.

В июне 2022 года статусы кандидатов в ЕС получили Молдавия и Украина. Грузия, которая также подавала заявку, получила отказ, но сохранила перспективу. Брюссель составил 12 рекомендаций по реформам, выполнение которых должно повысить шансы на возможную евроинтеграцию.