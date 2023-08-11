В Госдуме рассказали, сколько Киев продержится без поддержки Запада Слуцкий: Киев не продержится и недели без военной помощи Запада

Фото: МО Украины

Если Запад перестанет оказывать военную помощь Украине, то киевский режим не продержится и недели, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, дальнейшая военная поддержка Киева приведет к затягиванию конфликта.

Если Конгресс США одобрит запрос [американского президент Джо] Байдена, невзирая на первичные возражения республиканцев, то это приведет к затягиванию украинского конфликта, новым жертвам и продолжению агонии клики Зеленского. Истеблишмент в Вашингтоне сам себя загнал в тупик поддержкой киевского режима. Все больше американцев выступают против спонсирования Киева. Но для Байдена и его команды признать это подобно приговору. Слишком много для них на кону. Причем точно не интересы американского или украинского народов, — завил Слуцкий.

Ранее представитель Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что Вашингтон не может позволить себе выделить Украине еще миллиарды долларов. Политик обратила внимание, что из-за сегодняшней политики и экономических проблем в стране американские пенсионеры едва могут платить за аренду. Более того, в США фиксируется самая высокая численность бездомных за все время.

Ранее Байден направил Конгрессу США официальный запрос с требованием дополнительно выделить $13,1 млрд на военную помощь Украине. Он заявил, что часть средств будет направлена на приобретение снаряжения, а другая — на оборонную поддержку Киева.