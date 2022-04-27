В Госдуме рассказали, окажет ли Россия военную помощь Приднестровью Депутат ГД Соболев: Россия обязана оказать Приднестровью военную помощь при необходимости

Фото minoboronipmr/vk.com

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что Россия должна оказать военную помощь Приднестровью в случае необходимости. По его словам, за обострением ситуации в этом регионе стоят США, которые заинтересованы в том, чтобы втянуть в затухающий украинский конфликт как можно больше других стран. Парламентарий подчеркнул, что такой ход событий способен ослабить Москву и одновременно послужить экономическим интересам Вашингтона, который фактически перевооружает американскую армию за счёт Украины.

Безусловно мы окажем, мы просто обязаны оказать военную помощь [Приднестровью]. У нас там миротворцы наши, наши войска. Это как в Южной Осетии, когда грузины начали с того, что начали громить наши войска миротворческие, — отметил Соболев.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска могут занять Приднестровье, если на это поступит официальный запрос от молдавских властей. Он отметил, что на осуществление подобного рода операции у ВСУ «достаточно сил».

В свою очередь военный эксперт Константин Сивков назвал это заявление «полнейшей глупостью», предположив, что для оккупации Приднестровья Киеву требуется создать группировку численностью не менее 60–70 тысяч человек. По его словам, такого количества подготовленных военных у Украины нет, и в случае попытки занятия Приднестровья они подвергнутся атаке российских войск.