В Госдуме объяснили, зачем Россия помогает Турции в тушении пожаров

Решение российских властей отправить в Турцию авиацию для тушения лесных пожаров связано с заботой о россиянах, отдыхающих в республике. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщает «Подъём».

По его словам, в Турции находится большое количество россиян.

Отправили один самолёт, чтобы помочь защитить наших граждан. Это не только благородный жест с точки зрения политики, это жест прагматичный с точки зрения спасения наших людей. Вы что, хотите, чтобы там кто-то из наших граждан погиб? — сказал Бурматов.

Ранее стало известно, что российские власти отправят в Турцию ещё пять самолётов Ил-76 и три специальных вертолёта Ми-8 для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщила канцелярия лидера республики Реджепа Таийпа Эрдогана. Президент страны не исключил, что причиной пожаров могли быть поджоги. По его словам, власти ведут расследование.

31 июля президент России Владимир Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с пожарами в республике. В пресс-службе Кремля сообщили, что Москва продолжит предоставлять Анкаре всестороннюю помощь в ликвидации последствий ЧП.

Лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля. На данный момент известно о шести погибших. Всего пострадали 410 человек. За последние трое суток спасатели взяли под контроль 70 очагов возгорания. В южных провинциях Адана, Анталья, Мерсин и Османие по-прежнему продолжают бушевать 11 пожаров.