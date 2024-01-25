В Госдуме объяснили, почему власти США не хотят улучшать отношения с РФ Депутат ГД Журавлев: цель США доминировать в мире направлена на распад России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Политика США при разных руководителях была нацелена на доминирование страны в международных вопросах, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По мнению депутата, сильная Россия не в их интересах, поэтому и налаживать взаимоотношения никто не собирается.

Глобальной целью Соединенных Штатов всегда было единоличное доминирование в мире, и к ней последовательно шли все администрации США. В русле этой политики не может быть никакой дружбы с другими странами, тем более такими, что тоже претендуют на влиятельное положение на планете. Как бы ни раскланивались и ни улыбались на встречах с нашим руководством американские президенты, надо понимать, что в уме они всегда держали распад сначала Советского Союза, а потом и России, — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что это позиция, которой придерживаются и Госдеп, и Пентагон, и правые, и левые, и республиканцы, и демократы. Эксперт отметил, что в Белом доме неоднократно игнорировали шаги Москвы.

Неприязни своей давно не скрывают, что, пожалуй, давно уже и нам пора бы делать, а не предлагать повсюду примирение. Протянутая Россией рука все равно всегда остается висящей в воздухе, — сказал собеседник.

Ранее Журавлев предположил, что Россия продолжит проводить обмен пленными с Украиной, несмотря на ее провокации. По мнению депутата Госдумы, Киев своими действиями пытается запугать солдат ВСУ и заставить их сомневаться, что в плену может быть лучше, чем в украинских подразделениях. Москва не откажется от обмена пленными, поскольку дорожит своими гражданами и не бросает их на произвол судьбы, добавил парламентарий.