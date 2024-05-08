В Госдуме объяснили отказ НАТО от ввода войск на Украину Депутат Журавлев: НАТО боится ядерного ответа РФ на отправку войск на Украину

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны НАТО не решатся официально ввести свои войска на территорию Украины, так как понимают, что со стороны России возможен ядерный ответ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом парламентарий полагает, что Запад будет направлять бойцов в зону конфликта, используя для этого обходные пути.

Польша и Франция, может быть, и не решатся сделать это официально, по-прежнему отправляя на Украину свои войска тайно, под прикрытием гуманитарных организаций. Там все-таки понимают, что ядерный ответ возможен, — отметил он.

По словам Журавлева, чтобы оценить предполагаемую реакцию РФ, Запад использует Литву: премьер-министр республики Ингрида Шимоните уже получила одобрение парламента на отправку литовских военных в зону конфликта. Депутат подчеркнул, что всех бойцов, прибывающих на Украину из стран НАТО, нужно ликвидировать.

Любого иностранного солдата на поле боя непременно нужно уничтожить. Если наемники не считаются участниками конфликта, значит, и в плен их брать не следует, чтобы другим неповадно было и никому даже в голову впредь не приходило воевать с Россией, еще и на нашей территории, — заключил он.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на июльском саммите в Вашингтоне примут декларацию об отказе от ввода войск на Украину. Кроме того, государства, по информации СМИ, примут решение, что координация западной помощи Киеву будет передана от Штатов к штаб-квартире Альянса.