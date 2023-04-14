В Госдуме обвинили Армению в незаконном выходе из состава СССР Депутат Госдумы Федоров: у Армении нет правовых оснований считаться союзником России

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Армения незаконно вышла из состава СССР с точки зрения международного права, так как не произвела процедуру до конца, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Евгений Федоров. По его словам, по этой причине у Еревана нет правовых оснований считаться союзником Москвы.

С точки зрения международного права Армения не вышла из СССР, а значит, из России как правопреемника советского государства. По этой причине Москва и Ереван должны выстраивать дальнейшие отношения исходя из этого статуса. Армения должна быть независимой, но с учетом того фактора, что это спорная территория с точки зрения международного права, — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что еще с 1991 года было понятно, что Армения будет «заигрывать с НАТО, так как любое нарушение закона приводит к конфликту».

В армянском Минобороны ранее завили, что в 2023 году страна примет участие в двух военных учениях, организуемых командованием войск США в Европе, — сил международной миссии НАТО в Косово и Метохии и Saber Junction.

В ответ Москва призвала власти Армении дать разъяснения по поводу грядущего участия страны в совместных учениях с НАТО. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.