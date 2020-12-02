В Госдуме назвали позицию Турции по Крыму политической игрой

https://static.news.ru/photo/f7735c48-34c4-11eb-ab63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек назвал ничего не значащим обещанием и политической игрой поддержку Турцией платформы по возвращению контроля над Крымом, создаваемой Украиной.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлет Чавушоглу по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре заявил о поддержке «крымской платформы». Также турецкая сторона декларировала намерение укреплять отношения с Киевом в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.

По так называемой крымской платформе Украине наобещали с три короба: и поддержку, и оружие, а сочувствие выразили, что словами не передать. Я бы сказал, что сегодня Турция куёт железо, пока горячо: обещает всё что угодно, ведь, как известно, обещания — это самое простое, чем можно доставить партнёру радость, — сказал Бальбек в беседе с РИА Новости.

Депутат допустил, что Анкара использует Киев как «дойную корову», то есть заключает выгодные для себя контракты, но не разделяет в реальности украинскую концепцию о России-агрессоре.

Глава МИД Украины анонсировал международный саммит «крымской платформы» в мае 2021 года, на котором планируется обсудить вопрос возвращения украинского контроля над полуостровом.

Как передавал NEWS.ru, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец заявил, что Киев напрасно уповает на США в вопросе возвращения контроля над полуостровом.



