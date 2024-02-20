Венесуэла имеет все основания, чтобы стать членом БРИКС, поскольку политический курс страны полностью соответствует идеалам организации о создании справедливого многополярного мира, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, венесуэльская экономика, несмотря на все трудности из-за санкций США, имеет хорошие перспективы развития в Латиноамериканском регионе.

Я думаю, у Венесуэлы есть основания, чтобы войти в БРИКС. Их не меньше, чем у ряда других стран. Политический курс на международной арене полностью соответствует идеалам БРИКС о создании справедливого многополярного мира. Несмотря на экономические трудности, вызванные в значительной степени санкционным давлением со стороны США, венесуэльская экономика имеет хорошие перспективы для роста и развития в Латиноамериканском регионе. Вне всяких сомнений члены — участники БРИКС отнесутся к заявлению Мадуро с большим вниманием. Я считаю, Венесуэла абсолютно заслуживает вступления в эту организацию, — сказал Новиков.