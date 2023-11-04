В Гондурасе заявили об отзыве посла из Израиля для консультаций Reuters: Гондурас отозвал посла из Израиля для консультаций

Фото: Carsten Reisinger/imagebroker.com/Global Look Press

Гондурас отзывает своего посла из Израиля для консультаций, сообщает Reuters со ссылкой на МИД республики. По данным агентства, отзыв дипломата объясняется возможным нарушением Тель-Авивом гуманитарного права в секторе Газа.

Соответствующее заявление появилось на странице МИД республики из Центральной Америки в соцсети X (ранее Twitter), однако его удалили через несколько минут после публикации, уточняет гондурасский новостной портал Criterio.

Комментариев по этому поводу от властей Гондураса пока не последовало. Своих послов из Израиля ранее отозвали некоторые страны Латинской Америки, в частности Чили и Колумбия, а Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений.

Ранее президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил, что Израиль не прекратит борьбу с палестинским движением ХАМАС до его исчезновения. Он подчеркнул, что «эксплуатирование страданий» жителей Газы и попытки выиграет время для ХАМАС не смогут остановить действия израильских военных. Он добавил, что все, кто намеренно или невольно пытается помешать действиям военных, подрывает не только «обороноспособность Израиля, но и любую надежду на мир, в котором эти ужасы не смогут случиться».