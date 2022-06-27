Российский президент Владимир Путин может подготовить новую сырьевую ловушку для Запада, пишет немецкая газета Die Welt. Как отмечают журналисты, Россия сейчас является одним из главных претендентов на закупку сырья в Боливии, которая является крупнейшим поставщиком лития в мире. Он широко применяется в производстве электромобилей.
Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина, — говорится в публикации.
Авторы материала уверены, что именно Россия обладает наибольшими шансами одержать победу в негласной битве за боливийский литий. Если это действительно произойдет, Европа окажется в еще большей зависимости от Москвы. Именно Боливия обладает крупнейшими запасами лития в мире: там может храниться сразу 21 миллион тонн сырья.
В статье отмечается, что если Россия возьмет под собственный контроль месторождения лития в Боливии, она окажется в крайне выгодном положении на мировом сырьевом рынке. Нельзя умалять роль лития в международной экономике, добавляют авторы материала.
На фоне западных санкций в мире стали резко расти цены на российский газ. Например, крупнейшие энергетические компании Франции Engie, EDF и TotalEnergies выступили с совместным заявлением, в котором выразили свою обеспокоенность стремительным ростом стоимости сырья из-за сокращения поставок из России. Они призвали сократить потребление электроэнергии, чтобы смягчить технические опасности и геополитические потрясения. Возникший кризис, по мнению энергетиков, является серьезной угрозой для единства Франции.