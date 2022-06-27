В Германии заявили, что Путин подготовил для Запада новую сырьевую ловушку Die Welt: Путин может взять под контроль месторождения лития в Боливии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин может подготовить новую сырьевую ловушку для Запада, пишет немецкая газета Die Welt. Как отмечают журналисты, Россия сейчас является одним из главных претендентов на закупку сырья в Боливии, которая является крупнейшим поставщиком лития в мире. Он широко применяется в производстве электромобилей.

Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина, — говорится в публикации.

Авторы материала уверены, что именно Россия обладает наибольшими шансами одержать победу в негласной битве за боливийский литий. Если это действительно произойдет, Европа окажется в еще большей зависимости от Москвы. Именно Боливия обладает крупнейшими запасами лития в мире: там может храниться сразу 21 миллион тонн сырья.

В статье отмечается, что если Россия возьмет под собственный контроль месторождения лития в Боливии, она окажется в крайне выгодном положении на мировом сырьевом рынке. Нельзя умалять роль лития в международной экономике, добавляют авторы материала.

На фоне западных санкций в мире стали резко расти цены на российский газ. Например, крупнейшие энергетические компании Франции Engie, EDF и TotalEnergies выступили с совместным заявлением, в котором выразили свою обеспокоенность стремительным ростом стоимости сырья из-за сокращения поставок из России. Они призвали сократить потребление электроэнергии, чтобы смягчить технические опасности и геополитические потрясения. Возникший кризис, по мнению энергетиков, является серьезной угрозой для единства Франции.