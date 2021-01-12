В Германии закрыли крупнейшую в мире торговую площадку Даркнета

https://static.news.ru/photo/97143100-54c3-11eb-8542-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы ФРГ закрыли и отключили от серверов нелегальную торговую площадку DarkMarket. Предполагается, она была крупнейшей в мире на просторах так называемого Даркнета.

DarkMarket включала в себя почти 500 тысяч пользователей и более 2,4 тысячи продавцов. Там можно было купить наркотики, фальшивые деньги, украденные или поддельные кредитные карты, анонимные сим-карты, вредоносные программы и многое другое. По данным оперативников, через платформу прошли по меньшей мере 320 тысяч сделок, оплата производилась в криптовалюте. Оборот составил около €140 млн, передаёт РИА Новости со ссылкой на СМИ Германии.

Помимо этого, центральная инспекция уголовной полиции Ольденбурга задержала недалеко от немецко-датской границы 34-летнего австралийца. Считается, что он является главой нелегальной площадки. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. Однако от дачи показаний он отказался.

Отмечается, что немецкие следователи работали при поддержке коллег из ФБР, Управления по борьбе с наркотиками и Налогового управления США, а также полиции Австралии, Британии, Дании, Швейцарии, Украины и Молдавии. Координировал операцию Европол.

Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете были обнаружены «обнажённые» фотографии более чем 100 тысяч женщин, созданные при помощи технологии deepfake в специальном Telegram-боте.