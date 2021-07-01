В Германии указали на ошибку Запада в отношении РФ

Читатели газеты Der Spiegel прокомментировали слова немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса о том, что Европа не заинтересована в разрушении экономических отношений с Москвой, поскольку это приведёт к сближению России с Китаем.

Об этом глава МИД ФРГ сказал 29 июня после переговоров с польским коллегой Збигневом Рау. Читатели издания в комментариях в Сети отметили , что в Европе поздно поняли свой просчёт.

Большая стратегическая ошибка Западом уже совершена. И она состояла в том, что мы не «привязали» Россию к Западу ещё в ту пору, когда она была к этому готова. Почему это не было сделано? Просто из-за высокомерия Запада, — написал один из пользователей.

Другие согласились с Маасом, что изоляция Москвы хуже, чем дружба с ней.

Франция и Германия показали, что из врагов могут получаться друзья. В Польше и странах Прибалтики русофобия очень распространена. Но Советы оставили их в покое уже 30 лет назад, — напомнил ещё один читатель.

Ранее стало известно, что в связи с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2» Украине необходимо искать новые источники, а также инфраструктуру для получения газа. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом.