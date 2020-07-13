В Германии прокомментировали решение США выслать немецких студентов

https://static.news.ru/photo/7422e9ac-c4fe-11ea-b188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Baldwin/Global Look Press

МИД Германии принял к сведению решение Соединённых Штатов о том, что немецкие студенты, которых с осени переведут на удалённое обучение в американских вузах, должны быть высланы из страны, сообщил представитель ведомства Райнер Бройль.

По его словам, МИД получил соответствующее письмо с анонсом со стороны ведомств США о прекращении выдачи виз и аннулировании права на пребывание для учащихся в университетах в удалённой форме.

Он подчеркнул, что решение американской стороны ставит студентов «в очень сложно положение», в связи с чем в немецком ведомстве хотят «по возможности поддержать» своих граждан, в частности, обсудить сложившуюся ситуацию в рамках продолжающихся переговоров с Соединёнными Штатами.

Бройль уточнил, что речь идёт послаблении в ограничениях на поездки, добавив, что сейчас многие страны ввели подобные запреты в связи с пандемией коронавируса, передаёт РИА Новости.

Ранее немецкие студенты в США направили в МИД письмо с описанием ситуации. По данным кабмина ФРГ, в настоящее время в американских учебных учреждениях учатся свыше девяти тысяч студентов из Германии.

Как писал NEWS.ru, служба иммиграционного контроля США (ICE) предупредила, что иностранные студенты должны будут выехать из Соединённых Штатов, если осенью их занятия будут проходить в онлайн-режиме в связи с пандемией. Данная мера коснётся находящихся в стране по неиммиграционным визам F-1 и М-1 обучающихся. В качестве альтернативы отъезду служба предлагает переход на обучение в другое учреждение, где занятия будут проходить очно. Также на протяжении семестра Госдеп не будет выдавать визы студентам, зачисленным на обучение, подразумевающее занятия в онлайн-режиме в течение семестра или более. На тех, кто хотя бы частично будет учиться очно, данные правила не распространяются.