В Германии предупредили Россию об угрозе удара Немецкий депутат Дагделен: Запад готовит предлог для размещения войск на Украине

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies заявила, что Запад готовит предлог для размещения войск на Украине. По ее словам, страны Альянса могут отправить в республику немецкие или другие вооружения, способные наносить удары по российской территории.

НАТО хочет создать сценарий, похожий на начало войны во Вьетнаме. <...> Еще до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме, незадолго до которого был подстроен Тонкинский инцидент, там уже находились 15 тысяч советников. Позднее туда ввели американские войска, чтобы «защитить» этих советников, — поделилась парламентарий.

Дагделен считает, что для предотвращения эскалации конфликта в Восточной Европе необходимо создать коалицию. В нее должны войти не только европейские государства, но и страны так называемого Глобального Юга, в число которых входят Китай, Индия и другие.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее допустил, что французские инструкторы могут уже работать на украинской территории. Министр назвал иностранных наемников и военнослужащих, находящихся на Украине, законной целью России.