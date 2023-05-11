В ГД объяснили стремление Трампа закончить украинский конфликт за 24 часа Депутат ГД Журавлев: Трамп хочет завершить конфликт на Украине из-за многомиллиардных трат США

Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Стремление бывшего президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине объясняется его желанием остановить многомиллиардные траты на поддержку Киева, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат пояснил, что остановить украинский конфликт за 24 часа, как об этом заявил Трамп, действительно возможно, для этого лишь необходимо прекратить поставлять оружие ВСУ.

Трамп — то ли по наивности, то ли из-за того, что сейчас не принадлежит сплоченным западным элитам — выдает секрет Полишинеля, тайну, которая и так известна каждому: без поддержки Европы и США Украина не продержится и суток, — отметил Журавлев.

Экс-президент США вовсе не выступает за Россию, подчеркнул парламентарий.

Он просто как бизнесмен не может спокойно смотреть на пустые многомиллиардные траты собственной страны. Для США это дорого и бесполезно, никакой коммерческой выгоды из предприятия под названием ООО «Украина» не выжать, а политические дивиденды пока достаются лишь оппонентам Трампа, — пояснил депутат.

Россия в любом случае одержит победу, но в силах Запада и в частности Трампа быстрее положить этому конец, завершив конфликт без больших жертв и даже ликвидировав угрозу третьей мировой войны, добавил Журавлев. России же, по его мнению, следует играть на противоречиях, добиваясь все большего раскола в американских высших эшелонах власти.

Ранее Трамп в эфире телеканала CNN заявил, что в случае своей победы на президентских выборах в США в течение 24 часов сделает так, чтобы русские и украинцы перестали умирать. В начале мая республиканец уже заявлял, что при возвращении в Белый дом «с легкостью» завершит конфликт на Украине в течение суток.