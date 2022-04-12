В ФРГ рассказали, что произойдёт в случае остановки поставок газа из России

В случае остановки поставок российского газа в Германию запасы местных ресурсов были бы исчерпаны до осени, заявил глава Федерального сетевого агентства страны Класс Мюллер. Он заверил, что в данный момент предпринимаются усилия для того, чтобы такой ситуации не возникло, пишет Die Zeit.

У нас было бы достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю всё, чтобы до этого не дошло, — заявил Мюллер.

Он уточнил, что в случае эмбарго на поставки российского газа со стороны Евросоюза, в Германии проведут трёхэтапное введение чрезвычайных мер.

Первые два этапа связаны с покупкой газа, его экономией и хранением. Тем не менее мы готовимся и к третьему этапу — к газовой катастрофе. Это ситуация, когда имеющегося газа уже не хватает на всех, кто в нём нуждается, — сказал глава агентства.

Ранее директор Института немецкой экономики в Кёльне Михаэль Хютер заявил, что ФРГ будет зависеть от газа из России ещё минимум два года. По его словам, в эти сроки в энергоресурсах будут остро нуждаться целые отрасли.

Между тем премьер немецкой земли Бавария Маркус Зедер считает, что резкий отказ от газа из России грозит массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями. В такой ситуации решение об эмбарго следует принимать предусмотрительно.