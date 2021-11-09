В ФРГ попросили помощи у ЕС из-за мигрантов на границе Польши

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Германия и Польша не справятся с ситуацией на границе «в одиночку» из-за наплыва мигрантов. Он отметил, что в данном вопросе не обойтись без помощи Евросоюза. Об этом он рассказал в интервью Bild.

Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры, — сказал Зеехофер.

8 ноября мигранты пытались штурмом прорваться через польскую границу. Они бросали в сoлдат камни, бутылки и палки, пограничники применяли слезоточивый газ.

Министр иностранных дел Польши Петр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. По его мнению, рано или поздно здесь наступят трагические события. Из-за обострения на границе была созвана встреча антикризисной команды с участием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, министра внутренних дел Мариуша Каминского и министра обороны Мариуша Блащака.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.