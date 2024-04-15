В ФРГ назвали сумму замороженных активов России Минфин ФРГ: сумма замороженных российских активов составляет €3,9 млрд

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Сумма замороженных российских активов в Германии на сегодняшний день составляет приблизительно €3,9 млрд. Германия конфисковала активы физических и юридических лиц, попавших в санкционные списки, а также активы Центрального банка, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина ФРГ.

За январь 2024 года сумма замороженных активов составляла около €4,1 млрд, но она может колебаться из-за изменений на рынке и исключения лиц из санкционного списка ЕС.

Как уточнили в Минфине относительно дальнейшей судьбы замороженных активов, Германия придерживается юридически обоснованного подхода. Недавно был достигнут прогресс на уровне ЕС по вопросу непредвиденной прибыли, и Центральный депозитарий ценных бумаг имеет право на эту прибыль от активов Центрального банка России. ФРГ стремится к тому, чтобы решение о конфискации активов было юридически обоснованным.

Ранее британский юрист и эксперт по санкциям Фрэнсис Бонд пришел к выводу, что Великобритания не сможет забрать замороженные активы России, поскольку в мире не существует подобного прецедента. Он считает, что для этого могут потребоваться годы или целые десятилетия.