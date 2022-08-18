В Еврокомиссии объяснили, почему в ЕС продолжат выдавать визы россиянам В Еврокомиссии заявили о выдаче виз россиянам по гуманитарным соображениям

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Страны Европейского союза продолжают выдавать визы гражданам России, несмотря на введенные ограничения, из «гуманитарных соображений», заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер 18 августа на брифинге в Брюсселе. Она также подтвердила информацию о рассмотрении визовых ограничений для россиян на встрече глав МИД ЕС, пишет EADaily.

Страны ЕС [которые ввели ограничения] не прекращали визовую деятельность полностью, визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям, — отметила Хиппер.

Представитель Еврокомиссии также подчеркнула, что в Праге 30–31 августа будет обсуждаться вопрос о возможных визовых ограничениях для россиян. По ее словам, в комиссии стремятся согласовать скоординированные действия государств ЕС в сфере визовых ограничений.

Ранее телекомпания CNN заявила, что страны ЕС не смогут добиться полного согласия о том, стоит ли запретить россиянам посещать Европу. Сейчас каждая из стран Шенгенской зоны действует на свое усмотрение и самостоятельно решает, выдавать ли гражданам РФ визы и какие именно, а единообразия внутри ЕС нет, отметили в Еврокомиссии. На данный момент ограничения на выдачу шенгенских виз для граждан РФ ввели Финляндия, Эстония, Латвия и Чехия.