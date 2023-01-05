В Эстонии захотели начать процедуру передачи замороженных активов РФ Киеву Глава МИД Эстонии Рейнсалу: Таллин планирует передать замороженные активы России Киеву

Фото: Sander Ilvest / www.imago-images.de / Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал газете Postimees, что власти страны планируют самостоятельно выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. Глава ведомства напомнил про поручение Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая позволила бы передать замороженные активы РФ Украине. Он указал на то, что соглашение по этому вопросу до сих пор не достигнуто.

Мы обсудили это в правительстве и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги, — сказал Рейнсалу.

Дипломат отметил, что в случае осуществления перевода средств, Таллин создал бы международный прецедент.

В конце 2022 года глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что Москва готова приступить к диалогу с западными странами на тему взаимной разморозки активов. По его словам, РФ есть что предложить Западу, однако все будет зависеть от желания партнеров. Он подчеркнул, что если договоренности все же будут достигнуты, то сам процесс разморозки активов будет не быстрым.