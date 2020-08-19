В ЕС назвали отличия ситуации в Белоруссии от событий на Украине и в Грузии

https://static.news.ru/photo/59792c0e-e1fc-11ea-aef9-fa163e074e61_660.jpg Тьерри Бретон Фото: PPI/Global Look Press

Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон считает, что ситуация, сложившаяся в Белоруссии, отличается от событий, произошедших на Украине и в Грузии.

Белоруссия имеет тесные отношения с Россией. Кроме того, большинство населения положительно относится к тесным отношениям с Россией, — сказал он в эфире радиостанции Europe1.

Еврокомиссар также отметил, что европейские лидеры провели консультации с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идёт о звонках канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейского совета Шарля Мишеля.

То есть сегодня для нас очевидно, что нужна деэскалация, надо достаточно быстро найти решение, чтобы избежать ухудшения ситуации, — добавил Бретон.

Он также подтвердил, что против Белоруссии могут быть ужесточены европейские санкции.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых. Помимо акций протеста всю страну охватили забастовки рабочих. В республике встали крупнейшие заводы.

Депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике намечен на 19 августа, писал NEWS.ru.