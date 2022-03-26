«Невероятный дисбаланс»: в ЕС испугались российско-китайского союза

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российско-китайский союз, который может возникнуть из-за санкционного давления на РФ, станет причиной мирового дисбаланса, передаёт РИА Новости. По его мнению, такая ситуация чревата возникновением новых кризисных ситуаций.

Мы нуждаемся в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене. Если мы толкнём Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу, — сказал политик.

Ранее стало известно, что Китай может увеличить объёмы импорта угля, морепродуктов и прочих товаров из России. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Он отметил, что Пекин выступает за развитие «добрых отношений и взаимовыгодного сотрудничества» с Москвой.

Он также подчеркнул, что Пекин выступает против санкций в отношении России. Ряд стран хотят заставить КНР присоединиться к антироссийскому альянсу, однако Пекин занимает независимую позицию по этому вопросу, добавил Чжан Ханьхуэй.