В Эквадоре убили второго политика за неделю до выборов

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Лидера политического движения «Гражданская революция» в провинции Эсмеральдас в Эквадоре Педро Брионеса убили около собственного дома, сообщили соратники политика по партии. Это произошло за неделю до начала президентской гонки в стране. Обстоятельства убийства не называются.

Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии, — написала на своей странице в Twitter (X) кандидат в президенты от «Гражданской революции» Луиса Гонсалес.

Выборы в Эквадоре запланированы на 20 августа. За пост президента и вице-президента будут бороться восемь пар кандидатов.

Ранее стало известно, что 10 августа во время предвыборного митинга был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо. Мероприятие проходило в городе Кито. Политику трижды выстрелили в голову, он скончался на месте. Ранения получили еще восемь человек. Семь из них были госпитализированы.

После этого действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней. В рамках него предусматривается мобилизация вооруженных сил на всей территории страны.